Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что на 7 апреля в Москве запланирована встреча глав правительств Белоруссии и РФ Александра Турчина и Михаила Мишустина.
«Есть уже намеченная встреча на уровне глав правительств: 7 апреля в Москве будет встреча Турчина и Мишустина. Это будет уже обсуждение конкретных вопросов», — сказал Грызлов телеканалу «Первый информационный». Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале названного СМИ.
Дипломат добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая в числе других лидеров приглашен на празднование годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Александр Григорьевич тоже приедет в Москву. Безусловно, это всегда сопровождается обсуждением каких-то насущных вопросов», — сказал он.
Грызлов подчеркнул, что в целом между главами государств Белоруссии и России часто проходят телефонные разговоры, в ходе которых обсуждаются актуальные, сиюминутные вопросы. «Это важно, что между главами государств дружеские, партнерские отношения», — добавил он.