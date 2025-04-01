Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве

Дипломат добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая в числе других лидеров приглашен на празднование годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Александр Григорьевич тоже приедет в Москву. Безусловно, это всегда сопровождается обсуждением каких-то насущных вопросов», — сказал он.