Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Кишинев не намерен делиться с Приднестровьем помощью от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро, поскольку не может контролировать использование этих средств в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), заявила президент Молдавии Майя Санду.
Совет ЕС ранее утвердил пакет помощи Молдавии на 1,9 миллиарда евро на реформы и поддержку «европейского пути».
«Насколько мне известно, это для правого берега (Молдавии — ред.), это поддержка для правого берега, потому что серьезные проекты мы можем мониторить здесь, а там (в ПМР — ред.) нет контроля за ресурсами», — заявила Санду в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, может ли Тирасполь получить часть средств.
В октябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу более 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.