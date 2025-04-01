Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС

«Насколько мне известно, это для правого берега (Молдавии — ред.), это поддержка для правого берега, потому что серьезные проекты мы можем мониторить здесь, а там (в ПМР — ред.) нет контроля за ресурсами», — заявила Санду в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, может ли Тирасполь получить часть средств.