Ilta Sanomat: Финляндия может начать открывать границу с РФ не ранее конца 2025 года

По их информации, подвижки в этом отношении могут начаться, «если Евросоюз примет какие-либо решения по поводу отношений с Россией», это произойдет не раньше, чем в конце этого года. Вместе с тем источники подчеркнули, что послабления по пограничному вопросу не будут означать полного открытия границы.