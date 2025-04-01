Ilta Sanomat: Финляндия может начать открывать границу с РФ не ранее конца 2025 года

По их информации, подвижки в этом отношении могут начаться, «если Евросоюз примет какие-либо решения по поводу отношений с Россией», это произойдет не раньше, чем в конце этого года. Вместе с тем источники подчеркнули, что послабления по пограничному вопросу не будут означать полного открытия границы.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что республика должна «морально готовиться» к восстановлению политических отношений с Россией. По информации Ilta Sanomat, возобновление отношений Хельсинки с Москвой напрямую не предполагает открытия границы, а в настоящее время открытия погранпунктов «не предвидится, поскольку ситуация не изменилась». Газета подчеркивает, что власти страны не намерены отклоняться от общего курса ЕС в отношениях с РФ, в том числе по пограничным вопросам.
По данным газеты, процесс возобновления движения через границу будет происходить поэтапно. Сначала будут разрешены грузовые перевозки, затем — пересечение границы дипломатами. Открытие границы для более широких групп лиц, особенно для туристов, станет самым последним этапом, который займет наиболее длительное время.
В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.