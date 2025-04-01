Адама Кадырова назначили куратором МВД по Чечне

«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова куратором министерства внутренних дел по Чеченской Республике назначен Адам Рамзанович Кадыров», — сообщили в ведомстве, добавив, что сын главы Чечни в новой должности представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.