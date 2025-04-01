Германия разместит свои войска у границ Белоруссии. Карта

Ранее американское издание Newsweek опубликовало карту, которая демонстрирует возможное распределение фронтов в случае начала Третьей мировой войны. Так, основные боевые действия могут произойти на северо-восточном фланге НАТО, включая границы России с Финляндией, а также территории Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Польши, достигая границы между ФРГ и Данией. Отмечается, что первые столкновения могут начаться на границе между Польшей и Литвой, при этом интенсивные боевые действия возможны в водах Черного и Азовского морей.