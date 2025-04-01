Суд отклонил предложение прокурора о дополнительном аресте Гуцул на 30 дней

У меня даже не было умысла уехать из страны, оставить свой гагаузский народ на произвол судьбы. Убежать из страны — это означало бы, что я отказываюсь от мандата (башкана — Ред.). Я от своего мандата не откажусь! И буду служить и работать во благо Гагаузской автономии!