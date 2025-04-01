Суд отклонил предложение прокурора о дополнительном аресте Гуцул на 30 дней

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Кишиневский суд сектора Буюканы во вторник отклонил предложение обвинения о дополнительном аресте на 30 дней для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
Гуцул заявила журналистам, что никогда не собиралась сбегать из страны, потому что это для нее означало бы автоматический отказ от мандата главы автономии.
У меня даже не было умысла уехать из страны, оставить свой гагаузский народ на произвол судьбы. Убежать из страны — это означало бы, что я отказываюсь от мандата (башкана — Ред.). Я от своего мандата не откажусь! И буду служить и работать во благо Гагаузской автономии!
Предыдущее решение суда об аресте башкана Гагаузии на 20 суток пока остается в силе.
К зданию судебной инстанции пришли многочисленные сторонники Гуцул, чтобы поддержать ее.
Напомним, Кишиневский суд сектора Чеканы 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Ранее глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.
Через день, 27 марта, Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы ради ее освобождения и призвала российского лидера выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу автономии в составе республики. Она назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными.