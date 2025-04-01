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Лукашенко утвердил приоритеты в науке и инновациях до 2030 года

На основании утвержденных приоритетов будут сформированы соответствующие программы развития отраслей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены главные направления в научной, научно-технической и инновационной деятельности на предстоящие годы — до 2030-го, сообщили в пресс-службе главы государства.

Среди них названы самые перспективные и востребованные для республики сферы, которые позволяют в средней перспективе получить результаты в высокотехнологичных и наукоемких секторах, обеспечить конкурентное преимущество и технологическую безопасность Беларуси.

«Это цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства», — сказали в пресс-службе.

Документом предусмотрено, что в первую очередь будут реализовываться сквозные межотраслевые направления, где результаты существенно влияют на развитие сразу нескольких отраслей — в социальной сфере и экономике.

На основании приоритетов сформируют и утвердят научно-технические программы, госпрограммы исследований, программу инновационного развития страны до 2030 года.

На руководителей госзаказчиков программ возложена персональная ответственность за эффективное расходование выделенных на них средств, соблюдение сроков выполнения заданий и достижения результатов.

В пресс-службе уточнили, что цель указа — консолидация научного, производственного и образовательного потенциала, концентрация ресурсов (материальных и интеллектуальных) на реализации самых значимых для обеспечения технологического суверенитета Беларуси направлений в науке, технике и инновациях.