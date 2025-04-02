«Гольф-дипломатия»: как президент Финляндии нашел подход к Трампу

Однако в Великобритании — стране, которая изобрела этот вид спорта, — премьер-министр Кир Стармер не только не играет в гольф, но, похоже, испытывает неприязнь к нему. Известно, что в прошлом году он отказался от почетного членства в гольф-клубе Ellesborough, что, предположительно, могло повлиять на его непростые отношения с Трампом и отказ последнего исключить Британию из своей тарифной войны. «У всех нас разные подходы к дипломатии», — посетовали в британском правительстве.