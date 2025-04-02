«Гольф-дипломатия»: как президент Финляндии нашел подход к Трампу

Отказавшись от своих планов на выходные, Стубб поспешил в Майами на, возможно, самую важную игру в своей жизни, пишет The Times.
Примечательно, что после игры американский президент ужесточил свою позицию в отношении России, выслушав аргументы Стубба о необходимости установить для Владимира Путина «крайний срок» для соблюдения режима прекращения огня на Украине. Кроме того, Трамп заключил с Финляндией крупный контракт на строительство арктических ледоколов.
«Он очень хороший игрок», — одобрительно отозвался о Стуббе Трамп после того, как финский президент помог его команде выиграть мужской турнир по гольфу среди приглашенных игроков. На это Стубб дипломатично заметил: «Когда в вашей команде есть… Дональд Трамп, вы в конечном итоге выигрываете».
И, чтобы договориться с президентом США, вовсе не нужно проводить с ним семь часов в зале заседаний, похвалился Стубб.
Пионером непубличной «гольф-дипломатии» считают покойного премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Во время первого президентского срока Трампа Абэ подрарил ему позолоченный драйвер (в гольфе клюшка для самого дальнего удара. — Прим. ред.) стоимостью 3755 долларов, а в 2017 году, пожертвовав своим достоинством при исполнении служебных обязанностей, упал в песчаный бункер во время игры с Трампом в загородном клубе Mobara. Вдохновленный Абэ, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в конце прошлого года даже начал брать уроки гольфа в рамках подготовки к президентству Трампа.
Однако в Великобритании — стране, которая изобрела этот вид спорта, — премьер-министр Кир Стармер не только не играет в гольф, но, похоже, испытывает неприязнь к нему. Известно, что в прошлом году он отказался от почетного членства в гольф-клубе Ellesborough, что, предположительно, могло повлиять на его непростые отношения с Трампом и отказ последнего исключить Британию из своей тарифной войны. «У всех нас разные подходы к дипломатии», — посетовали в британском правительстве.
В то время как американские президенты, как правило, заядлые гольфисты — Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон отлично играют в гольф, — пренебрежительное отношение британских премьеров к гольфу точнее всего выразил Уинстон Черчилль.
Это игра, цель которой — загнать очень маленький мяч в лунку еще меньшего размера с помощью орудия, совершенно не приспособленного для этой цели.
Но это не касается Трампа, чья сверхъестественная способность выигрывать соревнования на принадлежащих ему трассах стала темой целой книги о его способности нарушать правила.
Еще один важный урок гольфа — ценность хорошей компании: игра с «друзьями» может стать тонизирующим средством при решении всевозможных проблем и, безусловно, эффективным обучением тому, как управлять людьми.