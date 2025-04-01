Рябков указал на проблемы в подходе США к разрешению конфликта на Украине

«Всë, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать», — заявил высокопоставленный дипломат.