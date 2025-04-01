Рябков указал на проблемы в подходе США к разрешению конфликта на Украине

Он отметил, что Москва не слышала, чтобы президент США Дональд Трамп подал Киеву конкретный сигнал прекратить боевые действия.
«Всë, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать», — заявил высокопоставленный дипломат.
Рябков добавил, что Россия воспринимает абсолютно серьезно предлагаемые американской стороной способы решения конфликта, однако не может соглашаться со всем, что говорят из-за океана.
«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем всë это принимать как есть. У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде», — уточнил он.
31 марта Трамп заявил, что хочет согласия России на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России, однако готов пойти на такой шаг, если прогресса по урегулированию не будет. За день до этого сообщалось, что американский лидер заявил о намерении провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 27 марта, что точной даты проведения нового раунда переговоров между делегациями России и США пока нет. Он добавил, что разговор Путина и Трампа также не планируется.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что европейские страны после заявлений Киева о согласии на 30-дневное прекращение огня сразу поменяли свою позицию о недопустимости перемирия. Он также обратил внимание на то, что Европа намерена «подорвать» роль США в урегулировании украинского конфликта, а также не хочет устранения его первопричин.