Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ

«Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. Но в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в нынешнем году закончится. А потому к выборам надо готовиться заранее. И работа уже началась», — сообщило издание со ссылкой на источник в офисе Зеленского.