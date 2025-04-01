Трамп: DOGE прекратит работу, а Маск уйдет с госслужбы по истечении 130 дней

«Я думаю, что он потрясающий, но я также думаю, что у него есть большая компания, которой он должен управлять, и поэтому в какой-то момент он собирается вернуться. Он хочет этого. Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень. Знаете, я люблю очень умных людей. Он очень умен и отлично справляется со своей работой», — подчеркнул республиканец.