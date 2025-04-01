Германия начала размещение войск в Литве

О планах развернуть в Литве части бундесвера говорится не первый год. В 2023-м тогдашние министры обороны Германии и Литвы подписали соответствующее соглашение. В прошлом году началась подготовительная работа. Сообщается, что, пока ведется строительство казарм для 45-й бригады, некоторые немецкие военнослужащие будут размещены на действующих объектах литовской армии. К концу текущего года в страну планируется направить до 500 военнослужащих бундесвера.