Сербия и Венгрия заключили соглашение в сфере обороны

О подписании оборонного соглашения сообщает «Sputnik Сербия». Торжественная церемония состоялась во Дворце Сербии в Белграде в присутствии президента республики Вучича.
Сербский лидер объяснил, что документ подтверждает договоренность о взаимодействии в сфере военного сотрудничества, достигнутую в 2023 году.
«Из всех стран региона Сербия, по количеству и важности совместных мероприятий, имеет наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны с Венгрией», — приводят «Ведомости» слова Вучича.
Президент Сербии уточнил, что в планах обеих стран — проведение двусторонних военных учений, организация совместных закупок систем и вооружений. Только в 2025 году Сербия и Венгрия проведут 79 совместных мероприятий.
Салаи-Бобровницки заявил, что военное партнерство между Венгрией и Сербией повысило уровень взаимодействия двух стран. По его словам, Будапешт считает, что Белград может войти в состав Евросоюза.