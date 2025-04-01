В Кишиневе прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Акция протеста, участники которой выразили поддержку арестованной главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, завершилась у здания районного суда Кишинева, передает корреспондента РИА Новости.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.
В пикете у суда приняли участие около 500 человек. Собравшиеся прибыли не только из населенных пунктов Гагаузии, но и из других регионов Молдавии.
Безопасность мероприятия обеспечивали усиленные наряды полиции.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью «кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии». Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.