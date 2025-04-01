Прокуратура обжалует решение об отклонении запроса об аресте Гуцул

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что намерена опротестовать решение суда Кишинева, отклонившего запрос об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.
«Суд отклонил ходатайство прокурора как недопустимое в части применения меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Заключение должно быть обжаловано в Центральном апелляционном суде в течение трех дней по фактическим и процессуальным основаниям», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью «кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии». Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.