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С 2026 года губернаторы будут получать зарплату как у вице-премьеров РФ

С 2026 года зарплаты российских губернаторов приравняют к зарплатам вице-премьеров РФ.

Источник: Reuters

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 апреля разместили на портале официального опубликования правовых актов.

В указе говорится, что для высших должностных лиц субъектов РФ необходимо установить денежное вознаграждение в размере, предусмотренном для зампредседателя правительства РФ.

Выплаты, которые устанавливаются данным указом, будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Обеспечить финансирование, связанное с реализацией этого указа, должно правительство России. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

В 2023 году, согласно декларации, губернатор Петербурга Александр Беглов заработал 8,9 миллиона рублей. В октябре 2024-го городским чиновникам и депутатам повысили зарплаты.