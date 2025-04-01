С 2026 года губернаторы будут получать зарплату как у вице-премьеров РФ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 апреля разместили на портале официального опубликования правовых актов.
В указе говорится, что для высших должностных лиц субъектов РФ необходимо установить денежное вознаграждение в размере, предусмотренном для зампредседателя правительства РФ.
Выплаты, которые устанавливаются данным указом, будут осуществляться за счет федерального бюджета.
Обеспечить финансирование, связанное с реализацией этого указа, должно правительство России. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
В 2023 году, согласно декларации, губернатор Петербурга Александр Беглов заработал 8,9 миллиона рублей. В октябре 2024-го городским чиновникам и депутатам повысили зарплаты.