Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии коррупции

Соглашением предусмотрены и другие меры сотрудничества в рамках соглашения, в том числе: повышение квалификации кадров, обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции, обмен результатами антикоррупционного мониторинга, разработка программ и планов сотрудничества, проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции.