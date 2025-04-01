Более 1 тысячи жителей Краснодара призовут на срочную военную службу

Теперь решение призывной комиссии будет действовать в течение одного календарного года. Если по каким-либо причинам призывника не отправят в часть в рамках текущего призыва, то в следующий раз его сразу заберут в армию, без необходимости проходить медицинскую комиссию повторно. Ранее в таких случаях призывные мероприятия проводились заново.