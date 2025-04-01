Белорусов в Южной Корее призвали избегать массовых акций в ближайшие дни

Позднее Ель извинился за введение военного положения, отметив, что это больше не повторится. Депутаты объявили президенту импичмент, но до решения Конституционного суда его полномочия считаются приостановленными. Президенту запретили покидать страну в связи с началом расследования. Суд выдал ордер на его арест — Еля обвиняют в объявлении военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.