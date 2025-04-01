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Белорусов в Южной Корее призвали избегать массовых акций в ближайшие дни

В стране после вынесения Конституционным судом решения по вопросу импичмента президента могут начаться массовые протесты.

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Находящимся в Южной Корее гражданам Беларуси рекомендуется избегать участия в каких-либо массовых акциях в стране, сообщило во вторник посольство республики в Сеуле.

«В связи с развитием внутренней социально-политической обстановки в Республике Корея посольство обращается с просьбой соблюдать меры предосторожности и законодательство Республики Корея», — говорится в сообщении.

В дипмиссии также рекомендовали белорусам не участвовать в каких-либо массовых мероприятиях, особенно имеющих политическую направленность.

Дипломаты сообщили, что в случае попадания в экстремальные ситуации следует обращаться в посольство по телефону: +82−10−9912−1796.

Ситуация в Южной Корее

Конституционный суд Кореи 4 апреля вынесет решение по делу об импичменте президента Юн Сок Еля. Заседание суда будет открытым, разрешено вести с него прямые ТВ-трансляции.

Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. Оно продлилось несколько часов, после чего парламент отменил решение президента. В стране на этом фоне начались протесты.

Позднее Ель извинился за введение военного положения, отметив, что это больше не повторится. Депутаты объявили президенту импичмент, но до решения Конституционного суда его полномочия считаются приостановленными. Президенту запретили покидать страну в связи с началом расследования. Суд выдал ордер на его арест — Еля обвиняют в объявлении военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.