Asia Times: Трамп не отказывается от американской «мягкой силы»

США долгое время оказывали глобальное влияние за счет «мягкой силы» — способности влиять на мировые дела с помощью культуры, дипломатического взаимодействия и идеологической привлекательности. При администрации президента Дональда Трампа традиционный подход к международным отношениям претерпевает фундаментальную трансформацию. Критики, которые расценивают этот сдвиг как отказ от американского лидерства, упускают суть. Это не безрассудный отказ от американского влияния, а скорее необходимая перестройка мира, в котором старые правила больше не действуют, говорится в статье.