США долгое время оказывали глобальное влияние за счет «мягкой силы» — способности влиять на мировые дела с помощью культуры, дипломатического взаимодействия и идеологической привлекательности. При администрации президента Дональда Трампа традиционный подход к международным отношениям претерпевает фундаментальную трансформацию. Критики, которые расценивают этот сдвиг как отказ от американского лидерства, упускают суть. Это не безрассудный отказ от американского влияния, а скорее необходимая перестройка мира, в котором старые правила больше не действуют, говорится в статье.
Трамп считает, что в мире, где Китай и Россия обладают экономическими рычагами для расширения своих сфер влияния, Америке нужна стратегия, во главе которой будет ощутимая отдача, а не идеологическая привлекательность.
Что изменится в «мягкой силе» США при Трампе
Во-первых, администрация Трампа рассматривает иностранную помощь не как благотворительность, а как стратегическое экономическое взаимодействие. В этом они следуют примеру Китая с его инициативой «Один пояс, один путь»: инфраструктурные проекты могут оказывать влияние, обеспечивая странам-получателям ощутимую выгоду от сотрудничества с крупной державой.
Во-вторых, технологическое лидерство США станет краеугольным камнем стратегии глобального влияния Америки. Поскольку цифровые технологии меняют международные отношения, доминирование США в области технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности обеспечит мощные рычаги для формирования глобальных норм и стандартов.
В-четвертых, США намерены более эффективно конкурировать в глобальном информационном пространстве. В настоящее время страны формируют свой имидж с помощью контролируемых государством СМИ и цифровой дипломатии. Но безальтернативный отказ от таких платформ, как «Голос Америки»*, ведет к поражению США в критический момент. Администрации Трампа предстоит переосмыслить то, как США доносят свои ценности и интересы до мировой аудитории.
Критики утверждают, что президентство Трампа наносит непоправимый ущерб традиционной «мягкой силе» США. На самом деле оно выявляет необходимость модернизации подхода Америки к глобальному влиянию. Задача команды Трампа состоит в том, чтобы реформировать американскую «мягкую силу» с помощью более четкой стратегии, которая будет учитывать как ограничения прошлых подходов, так и возможности новой эпохи.
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