Польша объявит в розыск 43 эксперта из России по делу о крушении Ту-154

По его словам, решение связано с тем, что в протоколах вскрытия тел жертв катастрофы российских судебных медиков «было много ложной информации», в том числе описания органов и повреждений, а также произведенных работ, которых не было в действительности. При этом не было описания идентификационных признаков и повреждений некоторых погибших.