Военные КНР назвали президента Тайваня Лая Циндэ паразитом и начали учения

Он напомнил, что Лай Циндэ в ходе своей предвыборной кампании говорил о независимости и суверенитете Тайваня — о той самой красной линии, которую не стоит переступать в отношениях с Китаем. Ковачич объяснил, что КНР отвечала и будет отвечать жестко на разговоры о тайваньской независимости. Что касается военных учений, то говорить о какой-то серьезной эскалации, напряженности между двумя берегами Тайваньского пролива не приходится, резюмировал китаист.