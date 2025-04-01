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МИД призвал белорусов к осторожности из-за политической ситуации в Южной Корее

МИД Беларуси обратился к белорусам из-за острой ситуации в Южной Корее.

Источник: Комсомольская правда

От Министерства иностранных дел белорусам поступили рекомендации, касающиеся политического обострения в Южной Корее, информирует БелТА.

В частности, белорусским гражданам посольством Беларуси обнародованы рекомендации быть осторожными из-за обострения внутренней ситуации в Республике Корея.

— В связи с развитием внутренней социально-политической обстановки в Республике Корея посольство обращается с просьбой соблюдать меры предосторожности и законодательство это страны, — прокомментировало посольство Беларуси в Сеуле.

Также белорусским гражданам сказали воздерживаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях, особенно, если они имеют политическую направленность. Кроме того, в диппредставительстве не исключают, что политическая ситуация в Южной Корее может грозить белорусам экстремальными ситуациями.

— В случае попадания в экстремальную ситуацию необходимо обращаться по телефону посольства (+821−099- 12−17−96), — добавили в посольстве.

Тем временем белорусы жалуются на фейковые опросы от имени Белорусского радио.

А еще книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.

И Генпрокуратура сообщила, что изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.