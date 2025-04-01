МИД призвал белорусов к осторожности из-за политической ситуации в Южной Корее

Также белорусским гражданам сказали воздерживаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях, особенно, если они имеют политическую направленность. Кроме того, в диппредставительстве не исключают, что политическая ситуация в Южной Корее может грозить белорусам экстремальными ситуациями.