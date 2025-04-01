Свердловские призывники получат повестки через «Госуслуги»

В Свердловской области во время весеннего призыва молодые люди будут получать электронные повестки на срочную службу через «Госуслуги». Об этом рассказал начальник Организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов на пресс-конференции «ТАСС-Урал».
— Военкоматы призовут в армию на шесть тысяч уральцев больше, чем год назад, — отметил Малахов.
Кампания продлится до 15 июля 2025 года. Всего на службу призовут более 64 тысяч свердловчан. Из них 15 тысяч отправятся в учебные части на пять месяцев. Там призывники освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.
— Призывная кампания пройдет с использованием государственной информационной системы. По сути, это централизованная база данных о всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету. Она обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений, а также рассылку повесток в электронном виде, — сообщил полковник Малахов.
Однако это не означает, что военкоматы полностью откажутся от бумажных повесток. Их будут рассылать заказными письмами и, как подчеркнул Малахов, вручать лично призывникам.
Также представитель ЦВО отметил, что призывники не будут привлекаться для участия в выполнении задач спецоперации в новых регионах.