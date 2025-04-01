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Замглавы Сочи Александр Евсюков покинул пост

Александр Евсюков покинул пост заместителя главы Сочи. Как сообщили «Ъ-Сочи» в администрации города-курорта, чиновник оставил должность 31 марта.

Источник: администрация Сочи

Причины его ухода в мэрии не уточнили.

Господин Евсюков курировал работу департамента строительства. В сентябре 2023 года он был назначен заместителем главы Сочи, до этого возглавлял департамент строительства.