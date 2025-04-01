Депутат Колесник: в России не будут против возвращения финских товаров

«Финнам в балтийском бассейне даже и торговать особо не с кем. Они и так в постоянных контактах с той же Норвегией и Швецией, но проблема в том, что товары у них по своему ассортименту похожи и на большой объем товарооборота выходить не получается. А рядом же есть Россия — большой и выгодный рынок. Я не думаю, что мы в России будем очень против, если финны захотят вернуться на выгодных для нас условиях, тем более качество финских продуктов было неплохое».