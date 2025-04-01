В Грузии вернули в УК статью об измене родине

В законодательстве Грузии ранее были предусмотрены санкции для совершивших государственную измену, но в 2007 году во время правления президента Михаила Саакашвили действие статьи отменили, сообщает «Интерфакс».
Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что упразднение санкций в отношении изменников родины представителями власти было продиктовано их опасениями насчет наказания за проводимую преступную деятельность.
После принятия нового закона изменой родине в Грузии будет считаться заключение должностными лицами международных договоров, которые противоречат положениям Конституции, и попытки покушения на внешнюю безопасность. В перечень противозаконных действий также включены: выдача государственных секретов, шпионаж, саботаж, заговор или вооруженное выступление против государственной власти.
Представители оппозиции Грузии уверены, что возрождение статьи УК о государственной измене является анонсом проведения суда над бывшей партией власти «Единое национальное движение» и ее главой Михаилом Саакашвили. В парламенте уже начала действовать временная следственная комиссия, которая занимается выявлением фактов нарушения закона бывшими властями.
1 апреля парламент Грузии также одобрил принятие закона об иноагентах. Документ является «копией» американского закона — Foreign Agents Registration Act (FARA).