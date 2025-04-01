В Грузии вернули в УК статью об измене родине

После принятия нового закона изменой родине в Грузии будет считаться заключение должностными лицами международных договоров, которые противоречат положениям Конституции, и попытки покушения на внешнюю безопасность. В перечень противозаконных действий также включены: выдача государственных секретов, шпионаж, саботаж, заговор или вооруженное выступление против государственной власти.