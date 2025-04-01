Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию

«Новый Посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию. Все команды посольства Франции желают ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии», — написали в Telegram-канале дипмиссии.
На сайте МИД РФ уточнили, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял копии верительных грамот у посла Французской Республики Николя де Ривьера.
С августа 2024 года французскую дипмиссию в России возглавлял Захари Гросс.
Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.