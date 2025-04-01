Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов

«У власти нет решений для восстановления экономики и социальной сферы страны. Партия “Действие и солидарность” продолжает игнорировать реальность, с которыми сталкиваются граждане, поэтому она должна уйти как можно скорее. Мы предлагаем дату 27 июля для проведения выборов, предоставив таким образом реальный шанс для нового начала», — заявил Вартанян во вторник на брифинге.