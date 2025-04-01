Минниханов обсудил с Хуснуллиным строительные проекты и подготовку к KazanForum

Во вторник, 1 апреля, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие республики.
Вице-премьер отметил, что Татарстан показывает стабильно хорошие результаты. В 2024 году регион обновил рекорд по вводу жилья, а также смог переселить 2 тысячи человек из аварийного жилья в новые квартиры.
Еще одной темой встречи стал KazanForum, который пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 мая. К Международному экономическому форуму потребуется решить ряд задач, поставленных Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроется к концу июня.