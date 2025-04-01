Радий Хабиров принял участие в стратегической сессии правительства России.

1 апреля в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в стратегической сессии о развитии нефтяной и угольной промышленности до 2050 года. Её провёл председатель правительства России Михаил Мишустин.
В рамках повестки участники обсудили долгосрочные планы развития нефтяной отрасли и угольного комплекса страны. Речь, в частности, шла о совершенствовании мер их господдержки, а также формировании эффективных стимулов для привлечения частных инвесторов и достижении национальных целей, которые поставил Президент России Владимир Путин.
Председатель Правительства страны в своём вступительном слове отметил, что нефтяная и угольная промышленность — важнейшие секторы отечественной экономики. Они имеют ключевое значение для устойчивой работы предприятий и обеспечения качества жизни граждан.
«Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Мы активно расширяем логистические маршруты, в первую очередь в направлениях дружественных государств. Финансируем соответствующую инфраструктуру. Но при этом, самое главное, надёжно обеспечиваем собственные потребности. Такая задача была поставлена Президентом, — сказал Михаил Мишустин. — Для укрепления технологического суверенитета во всех областях ТЭК запустили с начала этого года национальный проект “Новые атомные и энергетические технологии”, в рамках которого будем активнее поддерживать разработку и внедрение передовых отечественных решений, современных материалов, оборудования, комплектующих. Что позволит компаниям быстрее завершить модернизацию производственных мощностей. И общими усилиями построить прочную основу для будущего роста».
В числе основных задач развития топливно-энергетического комплекса — расширение разработка месторождений, в том числе в новых регионах России, совершенствование транспортной инфраструктуры и выход на внешние рынки.
Отметим, Башкортостан является крупнейшим нефтедобывающим регионом страны. В республике — 218 учтённых месторождений нефти и газа. Кроме того, активно развивается перерабатывающая индустрия. Флагманы этого сектора экономики — компании «Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават».