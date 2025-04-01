Радий Хабиров принял участие в стратегической сессии правительства России.

«Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Мы активно расширяем логистические маршруты, в первую очередь в направлениях дружественных государств. Финансируем соответствующую инфраструктуру. Но при этом, самое главное, надёжно обеспечиваем собственные потребности. Такая задача была поставлена Президентом, — сказал Михаил Мишустин. — Для укрепления технологического суверенитета во всех областях ТЭК запустили с начала этого года национальный проект “Новые атомные и энергетические технологии”, в рамках которого будем активнее поддерживать разработку и внедрение передовых отечественных решений, современных материалов, оборудования, комплектующих. Что позволит компаниям быстрее завершить модернизацию производственных мощностей. И общими усилиями построить прочную основу для будущего роста».