Украина продала изъятые белорусские удобрения почти за миллион долларов

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Более 3,5 тысячи тонн удобрений производства ОАО «Беларуськалий» продана за 39,8 миллиона гривен, сообщает украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Вырученная сумма примерно равна трем миллионам белорусских рублей (около 962 тысяч долларов). Речь идет о хлориде калия, который был в 50 железнодорожных вагонах. Украинские власти конфисковали их на своей территории у белорусской стороны.
АРМА обещает, что деньги от продажи конфискованных удобрений в том числе будут потрачены на военные облигации для помощи украинской армии.
Это не первая подобная продажа реквизированных белорусских удобрений. 28 марта АРМА получила примерно за такой же объем хлоркалия 36,7 миллиона гривен (2,8 миллиона рублей), а 3 марта продала партию за 45,5 миллиона гривен (3,4 миллиона рублей).
При этом 14 марта нынешнего года Министерство юстиции Украины инициировало судебный процесс, чтобы забрать все активы ОАО «Беларуськалий» в стране. Это не только железнодорожные вагоны и калийные удобрения, но и корпоративные права.