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Глава МИД Германии посетит Молдову

Анналена Бербок прибудет в Кишинев с официальным визитом, который продлится с 2 по 3 апреля.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибудет в среду в Кишинев с официальным визитом. Она пробудет в Молдове со второго по третье апреля.

Как сообщили в МИД, в Кишиневе глава немецкой дипломатии проведет встречи с президентом Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном. Основной темой обсуждения станут вопросы поддержки Молдовы Германией, двустороннего сотрудничества и европейского пути республики. По итогам переговоров молдавский премьер Речан проведет совместно с немецким министром Бербок пресс-конференцию.

Также в повестке дня пребывания главы немецкой дипломатии в Молдове — посещение профессионального училища и встреча с примарами ряда населенных пунктов страны.

Как отметили в МИД, визит призван подтвердить дружеские отношения и прочное партнерство между Молдовой и Германией.