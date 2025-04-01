Лавров: РФ и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в отношениях

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи», — рассказал Лавров. Министр подчеркнул, что не хочет делать никаких прогнозов, однако Москва видит прогресс в контактах. По словам Лаврова, «есть желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов».