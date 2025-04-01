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Лавров: РФ и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в отношениях

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам о подготовке новой встречи по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона и нормализации контактов.

Источник: DENIS BALIBOUSE/EPA/TASS

Лавров отметил, что в настоящее время с одобрения лидеров России и США идет работа по «ликвидации раздражителей», которые мешают работать посольствам в Москве и Вашингтоне.

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи», — рассказал Лавров. Министр подчеркнул, что не хочет делать никаких прогнозов, однако Москва видит прогресс в контактах. По словам Лаврова, «есть желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов».

Глава МИД России подчеркнул, что не Москва начала «чинить препоны работе дипломатов», а еще администрация Барака Обамы. Лавров напомнил, что Россия отвечала на подобные действия только по законам взаимности, которые «никто не отменял» в дипломатии.