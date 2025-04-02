Тем, кто знаком с геополитической динамикой в Восточной Европе, молдавский случай не кажется удивительным. До того как президент США Дональд Трамп заморозил финансирование USAID, оно было одним из основных агентств по разжиганию кризисов и играло важную роль в содействии операциям по смене режима с помощью так называемых цветных революций. С прекращением деятельности USAID вполне вероятно, что ведущую роль в продвижении этих операций возьмет на себя Евросоюз, поскольку Вашингтон все меньше интересуется позицией «глобальной полиции».