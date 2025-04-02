Западное вмешательство в ситуацию в Молдавии остается ключевой проблемой геополитики на постсоветском пространстве. Согласно недавнему докладу оппозиционного депутата парламента страны, это вмешательство связано с тем, что западные державы больше не заботятся о своих классических ценностях, таких как демократия и верховенство закона, говорится в статье.
Недавно глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул начала подвергаться жестоким политическим преследованиям в Молдавии. А 24 марта она была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в участии в «операции под руководством России», которая якобы направлена на срыв процесса вступления Молдавии в Европейский союз. Никаких конкретных доказательств такой причастности представлено не было.
Пока Евросоюз отделывается молчанием, оппозиционный депутат Марина Таубер, выступила с резкой критикой поведения ЕС. Она заявила, что решение о преследовании законной власти Гагузии станет крайне негативным моментом в истории Молдавии и что европейские страны должны занять определенную позицию по этому вопросу, осудив незаконную практику официального Кишинева.
«То, что было сделано в рамках организации USAID и фондов Европейского союза, не имеет никакого отношения к реформам… Они платят за решение, которое Европейский союз хочет видеть в Молдавии… Они тратят много денег, чтобы править», — сказала она.
Тем, кто знаком с геополитической динамикой в Восточной Европе, молдавский случай не кажется удивительным. До того как президент США Дональд Трамп заморозил финансирование USAID, оно было одним из основных агентств по разжиганию кризисов и играло важную роль в содействии операциям по смене режима с помощью так называемых цветных революций. С прекращением деятельности USAID вполне вероятно, что ведущую роль в продвижении этих операций возьмет на себя Евросоюз, поскольку Вашингтон все меньше интересуется позицией «глобальной полиции».