Арест Гуцул не имеет отношения к политике, заявил вице-премьер Молдавии

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не имеет никакого отношения к политике.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
«Это длительный процесс… Нашей судебной системе придется защитить наши демократические процессы и верховенство закона в Молдавии. Я не могу много комментировать процесс, поскольку это влияние на судей, я могу только заверить, что это не имеет никакого отношения к политике», — заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с арестом Гуцул.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью «кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии». Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.