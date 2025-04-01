Politico: ФРГ начала развертывание войск в Литве на постоянной основе

Германия впервые со времен Второй мировой войны начала размещение своих войск на постоянной основе в другой стране. Бригада численностью 5 тысяч человек будет развернута в Литве около границы с Белоруссией. Какие задачи может выполнять эта бригада, способна ли она укрепить восточный фланг НАТО и почему ее размещение — это просто политический жест — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.