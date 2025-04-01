Песков ответил на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины на российскую нефть

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — но если я буду считать, что это вина России, я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — приводит его слова Fox News.