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Политологи рассказали о шансах Трампа переизбраться на третий срок

Дональд Трамп в недавнем интервью телеканалу NBC заявил, что может остаться у власти на третий срок, несмотря на то, что 22-я поправка к конституции запрещает это. Позднее президент США уточнил, что «не шутит». Действительно ли Трамп может вновь стать лидером американского государства? Редакция Новостей Mail выяснила у экспертов, каковы реальные шансы Трампа снова занять президентское кресло.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Два варианта переизбрания Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявления Дональда Трампа про третий срок — это не более, чем информационный шум. Но тему уже активно подхватили его сторонники. В частности, сегодня обсуждаются два варианта переизбрания Трампа в 2028 году.

Первый — внести новую поправку в Конституцию США, которая отменила бы действие 22-й поправки, запрещающей находиться на посту президента больше двух сроков. По мнению эксперта, это воплотить в жизнь нереально.

В США довольно сложная процедура изменения конституции. Нужно набрать две трети голосов в поддержку новой поправки в обеих палатах Конгрессе, потом необходима ратификация 38 штатов.

Все демократы и многие республиканцы будут против этого. На этом любые попытики Трампа продлить свои полномочия на третий срок закончатся.

Малек Дудаков
политолог

Второй вариант — найти «дыру» в законе. Сторонники Трампа предлагают такую схему: в 2028 году вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост главы государства, а Трамп станет кандидатом в вице-президенты. В случае, если Вэнс уходит в отставку, то Трамп должен будет занять пост президента США. Но данный вариант совсем не про переизбрание. Фактически Дональд Трамп «займет кресло», о выборах на пост президента речи не идет.

Да и Трампу в 2028 году будет 83 года. Сомневаюсь, что у него будет желание оставаться на новый срок, даже если это технически станет возможным.

Малек Дудаков
политолог

Что стоит за словами Трампа о переизбрании на третий срок

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что выход Трампа в 2028 году в паре с Вэнсом — более жизнеспособный вариант, чтобы занять президентское кресло в третий раз. Но это лишь тактика, чтобы отвлечь внимание от скандалов, связанных с администрацией нынешнего президента.

Это нужно сейчас, чтобы другие потенциальные кандидаты в президенты от республиканской партии не спешили объявлять себя наследниками Трампа, не спешили заявлять о своих амбициях.

Алексей Наумов
эксперт Российского совета по международным делам

Наумов подчеркивает, что сегодня не ведется никакой работы, чтобы воплотить в жизнь заявления Трампа о третьем сроке.

Нынешние заявления Трампа нужно воспринимать, как работу с медийной повесткой, считает Малек Дудаков.

Сейчас в Америке обсуждаются другие темы, которые для Трампа несут неприятные последствия. В частности, скандал с чатом в мессенджере Signal, торговые тарифные войны. Закидывая в СМИ тему о возможности занять президентское кресло в третий раз, Трамп пытается перебить повестку и вбрасывает инфоповоды, которые не имеют реального веса, но позволяют ему переводить фокус внимания на менее рисковые темы.

Малек Дудаков
политолог

1 апреля Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что был бы рад сразиться на выборах с 44-м президентом США Бараком Обамой, но пока не рассматривал возможность баллотироваться в 2028 году. По словам Трампа, его просят вновь выдвинуть кандидадатуру, но самому республиканцу «неизвестен способ сделать это».