Политологи рассказали о шансах Трампа переизбраться на третий срок

Два варианта переизбрания Трампа
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявления Дональда Трампа про третий срок — это не более, чем информационный шум. Но тему уже активно подхватили его сторонники. В частности, сегодня обсуждаются два варианта переизбрания Трампа в 2028 году.
Первый — внести новую поправку в Конституцию США, которая отменила бы действие 22-й поправки, запрещающей находиться на посту президента больше двух сроков. По мнению эксперта, это воплотить в жизнь нереально.
Все демократы и многие республиканцы будут против этого. На этом любые попытики Трампа продлить свои полномочия на третий срок закончатся.
Второй вариант — найти «дыру» в законе. Сторонники Трампа предлагают такую схему: в 2028 году вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост главы государства, а Трамп станет кандидатом в вице-президенты. В случае, если Вэнс уходит в отставку, то Трамп должен будет занять пост президента США. Но данный вариант совсем не про переизбрание. Фактически Дональд Трамп «займет кресло», о выборах на пост президента речи не идет.
Да и Трампу в 2028 году будет 83 года. Сомневаюсь, что у него будет желание оставаться на новый срок, даже если это технически станет возможным.
Что стоит за словами Трампа о переизбрании на третий срок
Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что выход Трампа в 2028 году в паре с Вэнсом — более жизнеспособный вариант, чтобы занять президентское кресло в третий раз. Но это лишь тактика, чтобы отвлечь внимание от скандалов, связанных с администрацией нынешнего президента.
Это нужно сейчас, чтобы другие потенциальные кандидаты в президенты от республиканской партии не спешили объявлять себя наследниками Трампа, не спешили заявлять о своих амбициях.
Наумов подчеркивает, что сегодня не ведется никакой работы, чтобы воплотить в жизнь заявления Трампа о третьем сроке.
Нынешние заявления Трампа нужно воспринимать, как работу с медийной повесткой, считает Малек Дудаков.
Сейчас в Америке обсуждаются другие темы, которые для Трампа несут неприятные последствия. В частности, скандал с чатом в мессенджере Signal, торговые тарифные войны. Закидывая в СМИ тему о возможности занять президентское кресло в третий раз, Трамп пытается перебить повестку и вбрасывает инфоповоды, которые не имеют реального веса, но позволяют ему переводить фокус внимания на менее рисковые темы.
1 апреля Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что был бы рад сразиться на выборах с 44-м президентом США Бараком Обамой, но пока не рассматривал возможность баллотироваться в 2028 году. По словам Трампа, его просят вновь выдвинуть кандидадатуру, но самому республиканцу «неизвестен способ сделать это».