Политологи рассказали о шансах Трампа переизбраться на третий срок

Второй вариант — найти «дыру» в законе. Сторонники Трампа предлагают такую схему: в 2028 году вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост главы государства, а Трамп станет кандидатом в вице-президенты. В случае, если Вэнс уходит в отставку, то Трамп должен будет занять пост президента США. Но данный вариант совсем не про переизбрание. Фактически Дональд Трамп «займет кресло», о выборах на пост президента речи не идет.