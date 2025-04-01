В Минске стартовали репетиции парада (видео)

В День Победы по белорусской столице пройдет 30 пеших парадных расчетов. Приедут в Беларусь для участия в праздновании 80-летия Великой Победы и расчеты из России и Китая.
Сейчас на плацу Минской комендатуры проходят репетиции парада. Каждый участник наматывает по шесть кругов минимум. Все делается для того, чтобы действия в строю были слаженными и практически синхронными.
В каждой такой репетиции участвуют несколько тысяч военных и представителей других силовых ведомств.
В этом году зрителей парада ожидают новинки и даже историческая часть с элементами парада Победы в Москве в 1945 году.