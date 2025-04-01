Молдова намерена создать запасы газа в газохранилищах на Украине

Министр энергетики Дорин Жунгиету в ходе рабочего визита в Киев обсудил со своим украинским коллегой Германом Галущенко сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности обеих стран. Также в беседе стороны затронули такие темы как разработка альтернативных маршрутов поставок газа, электроснабжение и взаимная интеграция энергетических рынков в координации с Европейским союзом.