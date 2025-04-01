Молдова намерена создать запасы газа в газохранилищах на Украине

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Молдова заинтересована в использовании подземных газовых хранилищ (ПГХ) Украины для создания запасов природного газа, заявили в Министерстве энергетики.
Министр энергетики Дорин Жунгиету в ходе рабочего визита в Киев обсудил со своим украинским коллегой Германом Галущенко сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности обеих стран. Также в беседе стороны затронули такие темы как разработка альтернативных маршрутов поставок газа, электроснабжение и взаимная интеграция энергетических рынков в координации с Европейским союзом.
«Молдавская сторона выразила заинтересованность в использовании подземных хранилищ газа на Украине для формирования запасов топлива», — подчеркнули в Минэнерго.
Также обсуждались аспекты сотрудничества в области электроэнергетики и возможность помощи со стороны Украины в обеспечении поставок электроэнергии потребителям в Молдове.
«Стороны подчеркнули готовность продолжать сотрудничество в области энергетики в контексте достижения общих целей европейской интеграции», — отметили в министерстве.
В состав молдавской делегации также вошли представители АО «Энергоком», которые участвовали во встрече с руководством украинских энергокомпаний D.Trading и «Нафтогаз Украина». Стороны обсудили торговое взаимодействие, а также рассмотрели возможность расширения двустороннего сотрудничества.