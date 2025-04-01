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Молдова намерена создать запасы газа в газохранилищах на Украине

Глава Минэнерго Молдовы обсуди с украинским коллегами возможность создания запасов газа для республики.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Молдова заинтересована в использовании подземных газовых хранилищ (ПГХ) Украины для создания запасов природного газа, заявили в Министерстве энергетики.

Министр энергетики Дорин Жунгиету в ходе рабочего визита в Киев обсудил со своим украинским коллегой Германом Галущенко сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности обеих стран. Также в беседе стороны затронули такие темы как разработка альтернативных маршрутов поставок газа, электроснабжение и взаимная интеграция энергетических рынков в координации с Европейским союзом.

«Молдавская сторона выразила заинтересованность в использовании подземных хранилищ газа на Украине для формирования запасов топлива», — подчеркнули в Минэнерго.

Также обсуждались аспекты сотрудничества в области электроэнергетики и возможность помощи со стороны Украины в обеспечении поставок электроэнергии потребителям в Молдове.

«Стороны подчеркнули готовность продолжать сотрудничество в области энергетики в контексте достижения общих целей европейской интеграции», — отметили в министерстве.

В состав молдавской делегации также вошли представители АО «Энергоком», которые участвовали во встрече с руководством украинских энергокомпаний D.Trading и «Нафтогаз Украина». Стороны обсудили торговое взаимодействие, а также рассмотрели возможность расширения двустороннего сотрудничества.