Путин встретился с Додиком в Кремле

Милорад Додик прибыл в Россию вскоре после того, как власти Боснии и Герцеговины направили в Интерпол запрос на объявление его в международный розыск. Вскоре после приезда в Москву он сообщил, что будет в российской столице и 9 Мая по приглашению президента РФ Владимира Путина..