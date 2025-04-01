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Путин встретился с Додиком в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, прибывшим в Москву 31 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности он не уточнил.

Источник: РИА "Новости"

Милорад Додик прибыл в Россию вскоре после того, как власти Боснии и Герцеговины направили в Интерпол запрос на объявление его в международный розыск. Вскоре после приезда в Москву он сообщил, что будет в российской столице и 9 Мая по приглашению президента РФ Владимира Путина..

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.