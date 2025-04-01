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AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Французские власти начали новое расследование против лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по делу о хищении средств Европарламента, передает агентство AFP со ссылкой на судебный источник.

Источник: AP 2024

«Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора», — говорится в сообщении.

Накануне Высший совет магистратуры Франции заявил, что в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, поступили угрозы. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях «личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии».

Министр юстиции Жеральд Дарманен, со своей стороны, назвал такие угрозы неприемлемыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что критиковать решения госоргана нельзя.

В понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.

Дело против Ле Пен.

Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии «Национальное объединение» проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004—2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на «Национальное объединение». Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.

Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма «с целью облегчения финансовой нагрузки на партию». Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.

Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.