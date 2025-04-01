AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

«Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора», — говорится в сообщении.
Накануне Высший совет магистратуры Франции заявил, что в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, поступили угрозы. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях «личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии».
Министр юстиции Жеральд Дарманен, со своей стороны, назвал такие угрозы неприемлемыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что критиковать решения госоргана нельзя.
В понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.
Дело против Ле Пен.
Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии «Национальное объединение» проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004—2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на «Национальное объединение». Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.
Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма «с целью облегчения финансовой нагрузки на партию». Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.
Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.