Последние зарубежные новости за 1 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: в Германии обеспокоились за безопасность золотых резервов в США
Германия хранит 37% своих золотых запасов на сумму 113 млрд евро в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Немецкие политики опасаются, что эти активы могут оказаться под угрозой. Немецкие политики опасаются, что эти активы могут оказаться под угрозой.
Ilta Sanomat узнала, когда Финляндия может начать открывать границу с РФ
Forbes назвал Маска богатейшим человеком мира
Илон Маск с состоянием $342 млрд стал лидером 39-го списка миллиардеров Forbes. В топ-3 также вошли Марк Цукерберг ($216 млрд) и Джефф Безос ($215 млрд). Владелец LVMH Бернар Арно, возглавлявший рейтинг в 2024 году, опустился на пятое место с $178 млрд.
FT: встречу госсекретаря США и главы МИД Дании могут отменить
The Sun: Трамп отказал Великобритании в исключении из пошлин
Трамп отказался посетить Великобританию в июне для подписания соглашения об ограниченной торговле. Премьер-министр Стармер пытался убедить Трампа оградить британские компании от новых пошлин, но переговоры не дали результатов.