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Последние зарубежные новости за 1 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 1 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Politico: в Германии обеспокоились за безопасность золотых резервов в США

Источник: AP 2024

Германия хранит 37% своих золотых запасов на сумму 113 млрд евро в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Немецкие политики опасаются, что эти активы могут оказаться под угрозой. Немецкие политики опасаются, что эти активы могут оказаться под угрозой.

Ilta Sanomat узнала, когда Финляндия может начать открывать границу с РФ

Источник: РИА "Новости"

Финляндия может начать обсуждать поэтапное открытие границы с Россией не ранее конца 2025 года. Процесс зависит от решений ЕС и начнется с грузоперевозок и дипломатических поездок. Полное открытие границы, особенно для туристов, займет больше времени.

Forbes назвал Маска богатейшим человеком мира

Источник: AP 2024

Илон Маск с состоянием $342 млрд стал лидером 39-го списка миллиардеров Forbes. В топ-3 также вошли Марк Цукерберг ($216 млрд) и Джефф Безос ($215 млрд). Владелец LVMH Бернар Арно, возглавлявший рейтинг в 2024 году, опустился на пятое место с $178 млрд.

FT: встречу госсекретаря США и главы МИД Дании могут отменить

Источник: AP 2024

Переговоры Марко Рубио и Ларса Лекке Расмуссена на полях встречи министров НАТО в Брюсселе могут быть отменены. Отношения между США и Данией напряжены из-за заявлений Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США.

The Sun: Трамп отказал Великобритании в исключении из пошлин

Трамп отказался посетить Великобританию в июне для подписания соглашения об ограниченной торговле. Премьер-министр Стармер пытался убедить Трампа оградить британские компании от новых пошлин, но переговоры не дали результатов.