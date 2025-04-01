Лондон пригрозил тюрьмой тем, кто не отчитается за работу на Россию

Великобритания отнесла Россию к высшей (расширенной) категории в рамках новой Системы регистрации иностранного влияния (FIRS), передает Bloomberg.
Тем, кто работает на российское государство, нужно будет декларировать свою деятельность, иначе им грозит тюрьма — срок до пяти лет.
«Кремль несет ответственность за неприемлемые угрозы нашей национальной безопасности — от разрушительных кибератак до злонамеренных попыток вмешательства в наши демократические процессы и покушений в этой стране», — заявила министр внутренних дел королевства Иветт Купер.
Зарегистрироваться должным образом с 1 июля нужно будет всем, кто сотрудничает с российскими органами власти, вооруженными силами, полицией, разведкой, судами, парламентом, политическими партиями («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия»)
Первой страной, которую отнесли к высшей категории, был Иран. Bloomberg отмечает, что третьей страной в этом списке может стать Китай.
В рамках FIRS также существует политическая категория. Она подразумевает регистрацию тех, кто занимается распространением политического влияния по указанию из-за рубежа.
В первой половине марта ФСБ заявила, что сотрудник посольства Великобритании в Москве и супруг другого дипломата королевства занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Им предписали покинуть страну. Британское посольство назвало обвинения необоснованными.
МИД предупредил, что Россия даст «решительный зеркальный ответ», если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации после этих обвинений.
Лондон аннулировал аккредитацию российского дипломата и супруги одного из российских дипломатов в качестве ответа на аналогичное решение российских властей.