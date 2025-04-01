Белый дом подтвердил визит Трампа в Саудовскую Аравию

Ливитт также рассказала, что Трамп «разочарован лидерами по обеим сторонам» конфликта на Украине. «Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами», — сказала она.