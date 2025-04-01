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Белый дом подтвердил визит Трампа в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на брифинге.

Источник: AP 2024

Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трамп планирует отправиться в ближневосточное королевство в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения на пост президента.

В Саудовской Аравии уже прошли несколько встреч между представителями Москвы и Вашингтона и Киева и Вашингтона. Трамп в феврале говорил, что в этой стране может пройти его встреча с президентом Владимиром Путиным. Эр-Рияд приветствовал идею проведения саммита двух глав государств в королевстве.

Ливитт также рассказала, что Трамп «разочарован лидерами по обеим сторонам» конфликта на Украине. «Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами», — сказала она.

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