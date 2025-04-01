Лавров: Россия передала США список энергообъектов, которые атаковала Украина

После этого Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что «россияне пытаются перекрутить договоренности», в частности, в том, что касается отказа от ударов по энергетике. По его словам, Киев согласовал с Вашингтоном, что прекращение огня по объектам энергетики начнется после того, как Белый дом выпустит соответствующее заявление — это произошло 25 марта, а не 18-го, как указано в сообщении Кремля.