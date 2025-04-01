Президент Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров правительства РФ

Для должностных лиц и членов их семей с 2009 года установлена обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера — об этом говорится в принятом в декабре 2008 года законе «О противодействии коррупции». С 2013 года российские чиновники отчитывались не только о доходах, но и о расходах, включая расходы супругов и несовершеннолетних детей. Такие требования распространялись на всех чиновников, от федерального правительства до муниципальной службы.