«Администрация (Белого дома. — Прим. ред.) рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского “теневого флота”», — написала она.
По информации журналиста, в Вашингтоне оценивают эффективность действующих антироссийских ограничений на «уровне 3 из 10».
Что касается новых мер, то Штаты могут попытаться ввести запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю, утверждает Хейнрич.
В воскресенье телеканал NBC News сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил вторичными пошлинами в размере от 25 до 50 процентов на всю нефть, экспортируемую из России, в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом чуть позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил, что Россия продолжает контактировать с США по теме урегулирования украинского кризиса, но для подобного диалога необходимы дополнительные усилия.
Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.