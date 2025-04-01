СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью

В воскресенье телеканал NBC News сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил вторичными пошлинами в размере от 25 до 50 процентов на всю нефть, экспортируемую из России, в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом чуть позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.