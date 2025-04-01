Reuters: почти все сотрудники USAID за рубежом будут уволены к сентябрю

Уведомления об увольнении направят более 10 тыс. сотрудников, нанятых на местах, а также 600 американским дипломатам и госслужащим. На сегодняшний день были отправлены в отпуск, а затем уволены тысячи сотрудников, 5 тыс. программ были прекращены, пишет Reuters. USAID осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах, большая часть средств направляется на гуманитарную помощь и программу здравоохранения.